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Фото: Накануне.RU

Армянский парламент одобрил закон о национализации "Электросетей Армении"

Национальное собрание Армении приняло во втором, окончательном чтении закон, позволяющий национализировать компанию "Электрические сети Армении". Сейчас монополия принадлежит группе компаний "Ташир" российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна.

Закон приняли за два дня, его поддержали 65 парламентариев, против высказались 27.

Ранее сам Карапетян был арестован в Ереване по обвинению в призыве к захвату власти.

Компания "Электрические сети Армении" была создана путем консолидации электросетевых компаний республики в начале нулевых. Затем принадлежала структурам российского "ИНТЕР РАО ЕЭС". В 2015 году перешла ГК "Ташир".

Теги: армения, самвел карапетян, национализация


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