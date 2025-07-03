Бастрыкину доложат о покушении на девушку из Каменска-Уральского, найденную окровавленной у гаражей

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела о покушении на убийство девушки в Каменске-Уральском. Речь идет о девушке, которую 2 июля обнаружили лежащей в крови у гаражей.

"Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - пояснили в пресс-службе СКР.

Информация о произошедшем появилась в паблике "Подслушано Каменск-Уральский". Подписчик рассказал, как его знакомый ехал в районе Хозспособа и увидел окровавленную девушку на обочине. На записи видеорегистратора видно, как вдалеке с места преступления сбегает мужчина в черной куртке и капюшоне. Девушка же подтвердила, что на нее напал мужчина. С колото-резаными ранами живота и спины водитель доставил ее на станцию "скорой".

По словам врачей, состояние пациентки 1985 г.р. оценивается как тяжелое. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь.

В полиции также сообщили, что уже занялись розыском нападавшего. На его поиски поднят личный состав гарнизона полиции.