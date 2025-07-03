Мэр Оренбурга, служащий на СВО, подал в отставку

Мэр Оренбурга Сергей Салмин, в феврале ушедший на СВО, подал в отставку.

В своем Telegram-канале он сообщил, что решил продлить добровольческий контракт с Минобороны.

"Не могу я оставить своего командира, вверенное мне подразделение и своих товарищей, и понимаю, что город не может долгое время без руководителя", - заявил Салмин.

В феврале мэр принял решение уйти добровольцем в зону специальной военной операции. Сообщалось, что к Салмину присоединятся муниципальные служащие и депутат Сорочинского муниципального округа Эмиль Мустаев, Юрий Азаров, Ильгиз Бекмухамедов.

Салмин был избран главой Оренбурга в марте 2022 года. Женат, имеет пятерых детей.