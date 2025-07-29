29 Июля 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Силовики нашли стрелка, убившего краснокнижного лебедя-шипуна на Урале

Полиция допросила стрелка, убившего краснокнижного лебедя-шипуна на Среднем Урале.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, все началось с того, что в дежурную часть ОВД поступил тревожный сигнал, что ранним утром 25 июля в селе Байны на реке большая Калиновка найдено тело мертвого лебедя-шипуна с признаками криминала.

"Погибший самец со своей второй половинкой несколько лет назад облюбовали деревенский водоем и с тех пор каждую весну они прилетали и радовали людей своей грациозностью. Лебеди практически были ручными, так как селяне любили и подкармливали их. В этом году пара впервые вывела потомство, но потом неожиданно пришла страшная беда – ранним утром, пока многие еще спали, главу лебединой семьи безжалостно убили. Узнав из интернета, что на след "киллера" уже вышли сыщики и участковые, стрелок добровольно явился в полицию с повинной, сдал главный вещдок – орудие преступления, и попросил у односельчан прощения за свой поступок", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, на допросе тот утверждал, что стрелял по банкам и якобы случайно попал в плавающую птицу. Насколько эти показания соответствуют действительности, сейчас проверяют силовики.

"Ранее судимый гражданин Аулов 1993 года рождения, так зовут борца с лебедями из Красной книги, является отцом трех несовершеннолетних детей. Малокалиберная винтовка ТОЗ, из которой была убита редкая птица, направлена на экспертизу. Представители МВД из подразделения дознания возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам статьи 258 часть 1 пункт "в" УК РФ – "Незаконная охота на запрещенных птиц". Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. До судебного разбирательства Аулов будет находиться под подпиской о невыезде. Расследование резонансного ЧП взял под личный контроль начальник отдела полиции города Богданович подполковник Михаил Хребтов. Тем временем мать оставшихся без отца птенцов продолжает плавать по водоему в надежде отыскать своего внезапно исчезнувшего спутника жизни", - резюмировал Валерий Горелых.

Полковник заверил, что об итогах приговора он в обязательном порядке проинформирует свердловчан дополнительно.

Теги: лебедь, стрелок, полиция, допрос


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