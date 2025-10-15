Убийцу краснокнижного лебедя-шипуна на Урале будут судить по двум уголовным статьям

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело стрелка, обвиняемого в охоте на лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, уральцу вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса РФ: "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия" и "Незаконная охота на птиц, охота на которых полностью запрещена". Как показало расследование, ранним утром 25 июля обвиняемый приехал к берегу реки Большая Калиновка вблизи села Байны Богдановичского района, взяв с собой нестандартное нарезное огнестрельное оружие и патроны к нему. По версии следствия, он решил поохотиться на лебедя-шипуна, который занесен в Красную книгу Свердловской области и подлежит особой охране.

Злоумышленник выстрелил в лебедя, в результате чего птица погибла. Ущерб департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области составил более 15 тысяч рублей.

Уже в ходе расследования выяснилось, что стрелок никаких разрешающих документов на приобретение оружия не имел. Сейчас его уголовное дело направлено в Богдановичский городской суд.

Напомним, что когда убийцу краснокнижного лебедя-шипуна задержали силовики, он попросил у односельчан прощения за свой поступок.