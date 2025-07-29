"Аэрофлот" сообщил, что выполняет программу полетов в рамках расписания

Компания "Аэрофлот" с 10.00 мск 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания.

До этого времени, как уточняется, были точечные отмены рейсов. "На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)", - заявили в авиакомпании.

Также сообщается, что сайт "Аэрофлота" работает корректно, сбоев в системе бронирования авиабилетов нет.

Накануне "Аэрофлоту" пришлось отменить или задержать 42% рейсов на фоне мощной кибератаки. Так, восемь рейсов авиакомпании были отменены в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Кроме этого, "Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Москвы в Тюмень.

Позже в Генпрокуратуре РФ подтвердили, что на авиакомпанию была совершена хакерская атака. Сообщалось, что часть пассажиров пытаются пересадить на рейсы "Победы" и "России".