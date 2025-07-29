29 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура начала проверки в связи с задержками авиарейсов на Урале

Транспортные прокуроры начали проверки во всех субъектах Уральского региона в связи с задержками авиарейсов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, организованы надзорные мероприятия. Оказание услуг пассажирам находится на контроле. В случае нарушения прав они могут обратиться к дежурному прокурору по телефону: 8-922-120-60-50, либо оставить обращение на сайте прокуратуры.

Накануне "Аэрофлоту" пришлось отменить или задержать 42% рейсов на фоне мощной кибератаки. Так, восемь рейсов авиакомпании были отменены в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Кроме этого, "Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Москвы в Тюмень.

Позже в Генпрокуратуре РФ подтвердили, что на авиакомпанию была совершена хакерская атака. Сообщалось, что часть пассажиров пытаются пересадить на рейсы "Победы" и "России".

Теги: прокуратура, рейсы, задержки, проверки


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