В Сургуте полиция забрала 70 мигрантов с кладбища

Жители Сургута пожаловались в полицию на мигрантов, которые навязывают услуги по уходу за могилами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

"В рамках работы с обращениями граждан проведена проверка информации о навязчивом предложении услуг по уходу за могилами на городском кладбище лицами, предположительно являющимися иностранными гражданами. Около 70 иностранцев были доставлены в отдел по вопросам миграции для установления законности их нахождения на территории Российской Федерации и целей пребывания", - говорится в сообщении.

С доставленными лицами проведены профилактические беседы о недопустимости оказания услуг, не соответствующих требованиям действующего законодательства. Проверочные мероприятия продолжаются, ведется работа по установлению лиц, причастных к организации незаконной деятельности на территории кладбища.