Депутаты Госдумы предложили создать Службы сопровождения отцовства

Депутаты Госдумы от ЛДПР направили на заключение в кабмин РФ проект закона, которым предлагается создать в каждом регионе Службу сопровождения отцовства.

Ожидается, что она будет образована при Министерстве труда. По словам депутатов, инициатива должна обеспечить права и гарантии отцов, воспитывающих несовершеннолетних детей без матери. Служба должна появиться в каждом регионе страны. Ее главной задачей будет оказание содействия отцам в вопросах воспитания детей, сохранения мужского здоровья, предоставления социальных услуг, а также в вопросах медицинской, психологической, педагогической и юридической помощи.

Как заявил глава партии Леонид Слуцкий, сегодня матерям-одиночкам "худо-бедно", но оказывается социальная помощь, однако мужчины, воспитывающие детей без супруги, практически лишены внимания со стороны государства. Отцов-одиночек за последние 20 лет стало в четыре раза больше, их количество превышает 1 млн. Парламентарий отметил, что проблема неполных и бедных семей угрожает демографии, которая ухудшается с каждым годом, сообщает РИА Новости.