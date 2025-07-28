В Петербурге мигрантам запретили быть таксистами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов узаконил запрет для мигрантов работать в такси. Речь идёт о тех специалистах, что трудятся по патенту. Решение направлено на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства россиян.

Предусмотрен трёхмесячный переходный период. За это время работодатели смогут завершить действующие трудовые отношения и привлечь новых работников.

Введение запрета на указанный временной период (до конца 2025 г.) позволит на практике оценить его социально-экономическое влияние на жизнь города и принять взвешенное решение о необходимости применения подобных мер в 2026 г., сообщает мэрия Санкт-Петербурга.