28 Июля 2025
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Политика Тюменская область Уральский ФО За рубежом
Фото: Накануне.RU

Моор рассказал, зачем улетел из Тюмени в Минск

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что поездка в Минск – способ укрепить отношения между регионом и страной.

"На встрече с заместителем премьер-министра Юрием Шулейко обсудили практическую реализацию договорённостей, достигнутых на уровне Президента Беларуси. В основе нашего партнёрства сохраняются два принципа: опора на сильные стороны друг друга и взаимовыгодные условия реализации проектов", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Помимо участия партнёров в TNF и исследования в области биобезопасности темами разговора стало взаимодействие в сфере АПК. В регионе высоко ценят продукцию Минского тракторного завода. Есть предложения, которые позволят увеличить объёмы поставок и усилить сервисное сопровождение техники.

"Сфокусировались на перспективах в фармацевтике. Группа компаний "Фармасинтез", реализующая проекты в Тюменской области, предложила совместную инициативу с холдингом "Белфармпром". Продолжаем визит. Впереди ещё много важных совместных проектов, которые стоит обсудить", - подытожил Моор.

Дом правительства Республики Беларусь в Минске(2023)|Фото: Накануне.RU

В Минске работает большая делегация Тюменской области. Ранее губернатор рассказал о переговорах с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым.

"Беларусь – наш стратегический партнёр. Именно с этой республикой заключено наибольшее количество соглашений: два на уровне региона и восемь – между муниципалитетами. Уже состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Беларусь Борисом Вячеславовичем Грызловым. Обсудили, как усилить деловые и гуманитарные связи, какие форматы взаимодействия работают наиболее эффективно", - сообщил Моор.

Теги: Александр Моор, Тюменская область, Минск


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