Генпрокуратура подтвердила хакерскую атаку на "Аэрофлот"

Генпрокуратура России подтвердила, что на "Аэрофлот" была совершена хакерская атака. Сам перевозчик пока не комментировал эту информацию, в сети анонимные Telegram-каналы взяли на себя ответственность за сбой в работе перевозчика.

"По поручению Генпрокуратуры России организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. Причиной стал сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" в результате хакерской атаки", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что "по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)".

Перевозчик отменил 42 пары рейсов в Москву и из Москвы из-за сбоя в работе информационных систем. В их числе рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Сочи, Казанью, Калининградом, Мурманском, Челябинском, Уфой и другие. Из международных отменены полеты в и из Минска и Еревана.

Пострадавшим пассажирам в ГП рекомендовали обратиться в мобильную приемную ведомства, которая функционирует в терминалах столичного аэропорта. Также для них открыта "горячая линия" по телефону +7 999 663 38 09.

Добавим, что сами хакеры заявляют о якобы "полном уничтожении" внутренней IT-инфраструктуры перевозчика в результате атаки, которая готовилась целый год. При этом, в 2024 году "Аэрофлот" сообщал, что завершает масштабный переход на отечественное программное обеспечение, на это было выделено порядка 28 млрд руб.