В Кремле назвали "тревожными" сообщения об атаке хакеров на "Аэрофлот"

В Кремле переадресовали в правительство, Минтранс и собственно "Аэрофлот" вопросы о возможной хакерской атаке на IT-инфраструктуру авиакомпании.

Вместе с тем, в администрации президента назвали "тревожными" сообщения о хакерской атаке на национального перевозчика.

"Та информация, которую мы читаем в общем доступе, она достаточно тревожная. Но хакерская угроза - это угроза, которая сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о масштабном сбое в работе ПО "Аэрофлота", из-за которого компании приходится отменять десятки рейсов по всей стране. При этом в Telegram появились сообщения от анонимных хакерских каналов, которые берут на себя ответственность за сбой у "Аэрофлота" и даже заявляют о "полном уничтожении внутренней IT-инфраструктуры" компании.