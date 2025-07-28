28 Июля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Кремле назвали "тревожными" сообщения об атаке хакеров на "Аэрофлот"

В Кремле переадресовали в правительство, Минтранс и собственно "Аэрофлот" вопросы о возможной хакерской атаке на IT-инфраструктуру авиакомпании.

Вместе с тем, в администрации президента назвали "тревожными" сообщения о хакерской атаке на национального перевозчика.

"Та информация, которую мы читаем в общем доступе, она достаточно тревожная. Но хакерская угроза - это угроза, которая сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о масштабном сбое в работе ПО "Аэрофлота", из-за которого компании приходится отменять десятки рейсов по всей стране. При этом в Telegram появились сообщения от анонимных хакерских каналов, которые берут на себя ответственность за сбой у "Аэрофлота" и даже заявляют о "полном уничтожении внутренней IT-инфраструктуры" компании.

Теги: аэрофлот, хакерская атака, дмитрий песков


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Развитие сюжета:

Ранее 28.07.2025 13:26 Мск Генпрокуратура подтвердила хакерскую атаку на "Аэрофлот"

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Ранее 28.07.2025 12:36 Мск Авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Тюмень

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