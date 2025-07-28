Бывший вице-мэр Дегтярска получил условный срок

Бывший вице-мэр Дегтярска Андрей Ильин заслушал приговор, вынесенный сегодня в городском суде Ревды. Экс-чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности и незаконном предпринимательстве, сообщает канал судов Свердловской области.

Согласно материалам дела, осенью 2023 года администрацией муниципального образования был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода в Дегтярске. Подрядчиком работ стала компания "Проект Строй Сити", которой руководил Ильин, будучи при этом заместителем главы города. Стоимость контракта превысила 258,8 млн рублей.

Ильин, зная, что работы на сумму свыше 1,4 млн рублей по указанному контракту не выполнены, убедил членов комиссии подписать акт о приеме-сдаче работ и подписал его сам. На основании подписанного акта его компании были перечислены бюджетные средства в полном объеме.

Ильин признал вину в полном объеме, дело рассматривалось в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. Бывшему чиновнику назначено наказание в виде 4 лет 10 дней лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных органах и учреждениях, органах местного самоуправления сроком на 2 года. Наказание Ильину решено считать условным с испытательным сроком 3 года.

Ильин проходил свидетелем по делу бывшего дегтярского градоначальника Вадима Пильникова. Выступая в суде, он признался, что недолюбливает своего экс-руководителя, и охотно рассказал, как передавал начальнику взятки за игнорирование "совместительства" его политической и коммерческой деятельности. Одной из таких взяток стал автомобиль. Отметим, что Пильников осужден к 10 годам строгого режима.