В Шереметьево снова коллапс – на этот раз из-за сбоев у "Аэрофлота"

В московском аэропорту Шереметьево из-за массового сбоя ПО у "Аэрофлота" снова транспортный коллапс.

Перевозчик сообщил, что отменил более 40 рейсов, и призвал пассажиров отмененных рейсов покинуть аэропорт "во избежание образования скоплений" людей.

При этом граждан предупредили, что кассы "Аэрофлота" в Шереметьево временно не возвращают деньги за аннулированные билеты и не переоформляют их.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре уже сообщили, что занимаются контролем "соблюдения прав пассажиров".

Напомним, 27 июля в питерском аэропорту Пулково из-за атак БПЛА отменили 37 рейсов, еще 27 прибывающих рейсов отправили на запасные аэродромы в московские аэропорты Шереметьево или Домодедово и в Архангельск.