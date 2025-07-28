В Шереметьево снова коллапс – на этот раз из-за сбоев у "Аэрофлота"
В московском аэропорту Шереметьево из-за массового сбоя ПО у "Аэрофлота" снова транспортный коллапс.
Перевозчик сообщил, что отменил более 40 рейсов, и призвал пассажиров отмененных рейсов покинуть аэропорт "во избежание образования скоплений" людей.
При этом граждан предупредили, что кассы "Аэрофлота" в Шереметьево временно не возвращают деньги за аннулированные билеты и не переоформляют их.
В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре уже сообщили, что занимаются контролем "соблюдения прав пассажиров".
Напомним, 27 июля в питерском аэропорту Пулково из-за атак БПЛА отменили 37 рейсов, еще 27 прибывающих рейсов отправили на запасные аэродромы в московские аэропорты Шереметьево или Домодедово и в Архангельск.