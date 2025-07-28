Более тысячи пассажиров застряли в аэропортах Сибири

Более тысячи пассажиров ожидают вылета в аэропортах Горно-Алтайска, Кемерова, Новосибирска, Омска и Томска из-за позднего прибытия самолетов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Уточняется, что в Новосибирске задержаны рейсы на Пхукет. Вылета ожидают свыше 430 пассажиров, из них – 71 ребенок. В Горно-Алтайске задержан рейс в Казань. 170 пассажиров, из них 6 детей, ожидают посадки на борт.

В Кемерове вылета в Санкт-Петербург ждут 167 пассажиров, из них 8 детей. В Омске вылета в Сочи ожидают более 155 человек, 28 из которых – дети. В Томске задерживается рейс в Санкт-Петербург, вылета ожидают более 170 пассажиров, из них 21 ребенок.

Ранее сообщалось, что аэропорты Москвы и санкт-петербургский аэропорт "Пулково" с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов. На запасные аэродромы ушли 169 воздушных судов. Ситуация затронула 75 тысяч пассажиров.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, 19 и 20 июля. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы.