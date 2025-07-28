Путин в юности участвовал в съемках фильмов

Российский лидер Владимир Путин в 1970-х гг. вместе с друзьями из секции единоборств принимал участие в съемках фильмов в качестве каскадера.

Об этом гласит подпись на одной из фотографий в Центре единоборств в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. Его 27 июля посетил президент. Там висят фотографии Путина, занимающегося дзюдо, его тренера Анатолия Рахлина, а также других единоборцев.

"С теми людьми, с которыми я занимался тогда, до сих пор дружу", – отмечал глава государства.

Рахлин обучал Аркадия и Бориса Ротенбергов, спарринг-партнера Путина Василия Шестакова и других, сообщают "Ведомости".