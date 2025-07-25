В Мегионе прокуратура выявила нарушения при содержании базы стоянки маломерных судов

В Мегионе прокуратура выявила нарушения при содержании базы стоянки маломерных судов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения, эксплуатации объектов водного транспорта при содержании базы стоянки маломерных судов на реке Мега.

Установлено, что на лодочной станции "Медиан-Проикс", в нарушение установленных требований, отсутствует место зля заправки судов, не осуществляется информирование судовладельцев маломерных судов о гидрометеорологической и навигационной обстановке, не в полном объеме вносится информация в журнал приписного флота.

В целях устранения выявленных нарушений транспортным прокурором директору лодочной станции внесено представление.

Устранение недостатков на контроле надзорного ведомства.