В Мегионе прокуратура выявила нарушения при содержании базы стоянки маломерных судов
В Мегионе прокуратура выявила нарушения при содержании базы стоянки маломерных судов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения, эксплуатации объектов водного транспорта при содержании базы стоянки маломерных судов на реке Мега.
Установлено, что на лодочной станции "Медиан-Проикс", в нарушение установленных требований, отсутствует место зля заправки судов, не осуществляется информирование судовладельцев маломерных судов о гидрометеорологической и навигационной обстановке, не в полном объеме вносится информация в журнал приписного флота.
В целях устранения выявленных нарушений транспортным прокурором директору лодочной станции внесено представление.
Устранение недостатков на контроле надзорного ведомства.