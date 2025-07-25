Под завалами обрушившегося дома в Саратове могут находиться десять человек

Из-под завалов 10-этажного дома на улице Блинова,2 в Саратове вытащили уже десять человек, в том числе ребенка. При этом под завалами остаются еще по меньшей мере десять человек.

Ранее стало известно, что по меньшей мере три человека погибли при обрушении здания.

В результате взрыва (предположительно, газа) обрушился целый подъезд – квартиры с первого по десятый этаж. Жильцов соседних подъездов эвакуируют из-за риска обрушения.