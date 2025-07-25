На месте катастрофы Ан-24 нашли бортовые самописцы

На месте катастрофы самолета Ан-24 в Тынде обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки, сообщили в Минтрансе России.

"Росавиация совместно с Ространснадзором инициирует проверку деятельности компании "Ангара" на предмет выполнения Федеральных авиационных правил. По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе", - сообщили в министерстве.

Ранее в СМИ появились сообщения о проверке, которую недавно проводила в "Ангаре" Росавиация, по итогам у ведомства было много претензий к перевозчику.

Самолет Ан-24 разбился 24 июля при заходе на посадку в аэропорту Тынды (Амурская область). На борту находились 42 пассажира (в том числе пятеро детей) и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Расследованием катастрофы занимается комиссия Межгосударственного авиационного комитета с участием специалистов Росавиации.