Семьи погибших в катастрофе Ан-24 в Тынде получат по 5 миллионов рублей

Родственникам погибших при крушении Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн руб., сообщили в Минтрансе.

В эту сумму войдут 2 млн руб. от страховой компании, 2 млн руб. выплатит перевозчик – авиакомпания "Ангара", 1 млн руб. – материальная помощь региональных правительств.

"Дополнительные выплаты также будут инициированы согласно законодательству: для людей, которые находились в служебной командировке, несовершеннолетним детям погибших и другие — все они будут рассматриваться в индивидуальном порядке", - сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

За семьями погибших закрепят представителей региональных властей, чтобы те оперативно решали вопросы со сбором документов для выплат и организации похорон.

Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берет на себя авиакомпания "Ангара". Авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", NordWind, NordStar и S7 выразили готовность помочь в доставке родственников пассажиров в Тынду и обратно. Для этого необходимо обратиться в контакт-центры авиакомпаний, сообщили в Минтрансе.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился при посадке в аэропорту Тынды (Амурская область). На борту находились 42 пассажира и 6 членов экипажа.