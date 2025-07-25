Геннадий Долматов сообщил, что бойцы СВО передали благодарность Омскому району за помощь

"Бойцы 57 Мотострелкового полка получили гуманитарную помощь, отправленную из Омского района. Напомним, в конце июня из нашего муниципалитета под Донецк уехали, среди прочего, грузовик ГАЗ-3308 и автобус ПАЗ, переоборудованный под передвижную баню", - сообщил в своем телеграмм - канале глава Омского района Геннадий Долматов.

Напомним, ПАЗик, который использовали для перевозки школьников, был переоборудован и передан рамках гуманитарной помощи в зону специальной военной операции Комитетом по образованию Администрации Омского муниципального района. Парию помощи бойцам на передовую муниципалитет отправил в конце июня, сейчас бойцы уже используют ее по назначению.

В настоящую парную автомобиль переоборудовали собственными силами волонтеры из Надеждинского сельского поселения муниципалитета "Забота". Так называемые мобильные бани совершенно незаменимы в боевых полевых условиях, так как это удобная, практичная и мобильная возможность для бойцов.



Военнослужащие уже активно используют переданную из Омского района баню, передвижная парная исправно работает.

"Ребята выразили искреннюю благодарность народным умельцам и организаторам перегона", - отметил Геннадий Долматов.