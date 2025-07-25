США приветствуют договоренность России и Украины о дальнейшем обмене пленными

В результате прошедшего третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом Госдеп США приветствует соглашение сторон о новом обмене пленными, в том числе тяжелобольными и ранеными.

Об этом заявил журналистам заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Томми Пигот. "Мы поддерживаем дальнейшие призывы к полному и безусловному прекращению огня. Мы приветствуем новость о том, что Россия и Украина договорились о дальнейшем обмене пленными, особенно тяжелобольными и ранеными", - заявил дипломат.

Отмечается, что Вашингтон продолжает настаивать на проведении прямых переговоров между двумя странами.

Ранее Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что в ближайшее время между Россией и Украиной будет проведен обмен не менее 1 тыс. 200 человек.