Арестован бывший вице-губернатора Челябинской области

Басманный суд Москвы арестовал бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова.

Он будет находиться под стражей до 22 сентября. Чиновник обвиняется в превышении полномочий по предварительному сговору, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Об аресте Богашова ходатайствовал следователь.

Позже Басманный суд арестовал на тот же срок министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова и управделами губернатора и правительства региона Романа Менжинского. Они проходят по тому же делу.

Они могут быть причастны к незаконному строительству оздоровительного центра на территории резиденции губернатора на общую сумму более 50 млн руб.