17 Октября 2025
Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Бывшему вице-губернатору Челябинской области продлили арест

Басманный районный суд города Москвы продлил арест бывшему вице-губернатору Челябинской области Александру Богашову по обвинению в превышении должностных обязанностей. Он останется в СИЗО до 22 декабря 2025 года.
По версии следствия, дело связано с нарушением должностных полномочий и с нарушениями при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного центра на территории резиденции губернатора. Ущерб оценивается в сумму свыше 50 млн рубл.

Богашов был задержан сотрудниками ФСБ и СК РФ в конце июля и отправлен под арест. В рамках расследования также проходят министр имущества региона Эльдар Белоусов и управляющий делами губернатора Роман Менжинский.

Теги: вице-губернатор, арест, СИЗО


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.07.2025 00:01 Мск Арестован бывший вице-губернатор Челябинской области
Ранее 23.07.2025 10:20 Мск Махинации с резиденцией губернатора могли стать причиной задержания главы Минимущества Челябинской области
Ранее 23.07.2025 09:37 Мск СМИ сообщили о задержании министра и высокопоставленного чиновника в Челябинской области

