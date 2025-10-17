Бывшему вице-губернатору Челябинской области продлили арест

Басманный районный суд города Москвы продлил арест бывшему вице-губернатору Челябинской области Александру Богашову по обвинению в превышении должностных обязанностей. Он останется в СИЗО до 22 декабря 2025 года.

По версии следствия, дело связано с нарушением должностных полномочий и с нарушениями при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного центра на территории резиденции губернатора. Ущерб оценивается в сумму свыше 50 млн рубл.

Богашов был задержан сотрудниками ФСБ и СК РФ в конце июля и отправлен под арест. В рамках расследования также проходят министр имущества региона Эльдар Белоусов и управляющий делами губернатора Роман Менжинский.