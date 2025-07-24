Прокуратура показала фото с места падения Ан-24

Дальневосточная транспортная прокуратура показала кадры с места крушения самолета Ан-24 под Тындой. Борт авиакомпании "Ангара" упал всего в 15 километрах от аэродрома, но местность труднодоступная. Из-за этого спасатели и следователи сегодня не сразу добрались до горящего фюзеляжа. Обломки самолета разбросаны по густому лесу на большой площади.

На борту самолета Ан-24, летевшего по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында находилось 48 человек, в том числе шесть членов экипажа. Среди пассажиров было пять детей. По предварительным данным, никто не выжил.

Между тем, в офисе авиакомпании "Ангара" в Иркутске следователи изымают документацию, передает Telegram-канал "112" со ссылкой на гендиректора перевозчика Сергея Саламатова. Он прокомментировал задержку, с которой самолет вылетел из Благовещенска в Тынду (позже на два часа). По словам Саламатова, задержка была связана с погодными условиями, а не с технической неисправностью.