"Аэрофлот" предложил помощь в связи с крушением Ан-24 "Ангары"

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование обстоятельств крушения в Амурской области самолёта Ан-24 авиакомпании "Ангара". Сформирована комиссия по расследованию происшествия. Она приступила к работе.

Речь, среди прочего, идёт о помощи в организации авиаперевозки родственников погибших, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

Авиакомпания "Аэрофлот" готова оказать необходимое содействие в связи с крушением в Амурской области самолёта Ан-24.



