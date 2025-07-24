24 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Среди вернувшихся из плена россиян есть трое жителей Пермского края

Среди вернувшихся из плена россиян есть трое жителей Пермского края, сообщил в своих соцсетях омбудсмен Игорь Сапко, передает корреспондент Накануне.RU.

Это жители Кудымкара, Краснокамска и Косинского округа - двое контрактников и один мобилизованный.

"Мама одного из бойцов писала мне с просьбой о помощи. Все ее старшие дети (а семья многодетная) выбрали путь служения Родине. Сын был мобилизован еще в октябре 2022 года и в августе 2024-го перестал выходить на связь во время выполнения боевой задачи. За него переживала и супруга, которая совсем недавно подарила ему ребенка. И вот, наконец-то молодой папа вернулся на Родину, вместе с другими бойцами он сейчас будет проходить курс реабилитации и восстановления в одном из госпиталей в Подмосковье", - сообщил Сапко.

Также омбудсмен провел переговоры с главой Косинского округа Ильей Никоновым. Стороны поговорили о гуманитарных акциях в поддержку СВО, которые активно реализует муниципалитет.

Напомним, ранее стало известно, что группа военнослужащих России вернулась с территории, подконтрольной Киеву. Там состоялся обмен пленными. Это произошло в рамках договоренностей, достигнутых Москвой и Киевом 2 июня в Стамбуле. Взамен были переданы украинские военнопленные. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую помощь.

Сообщение об обмене появилось после завершения третьего раунда переговоров в Стамбуле. Как заявил Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, в ближайшее время между Россией и Украиной будет проведен обмен не менее 1 тыс. 200 человек.

Теги: плен, военнослужащие, жители Пермского края


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