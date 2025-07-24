Путин попрощался с умершей главой Верховного суда
Президент Владимир Путин простился с председателем Верховного Суда Ириной Подносовой.
Траурное мероприятие прошло в Центральной клинической больнице. Президент почтил память покойной, возложив цветы к гробу, и выразил соболезнования её родным, сообщает пресс-служба Кремля.
О смерти 71-летней Ирины Подносовой стало известно сегодня утром. Она заняла кресло председателя ВС в апреле 2024 г. после того, как прежний председатель – Вячеслав Лебедев – скончался в феврале того же года. До этого Подносова занимала пост зампреда Верховного суда - председателя судебной коллегии по экономическим спорам (бывший Верховный арбитражный суд).