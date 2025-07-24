В "Росатоме" объяснили происками недружественных стран задержку зарплат на стройке турецкой АЭС

На стройке атомной электростанции "Аккую" в Турции накануне прошла забастовка. Строительство ведет российская госкорпорация "Росатом". В сети появились кадры со стройплощадки, на которых видно перекрытие дороги рабочими. Дошло до рукоприкладства. Сообщалось, что рабочие не получали зарплату уже несколько месяцев.

В "Росатоме" заявили, что зарплату задержали рабочим одного из субподрядчиков. Сейчас уже стороны договорились встретиться для урегулирования ситуации. Также в "Росатоме" говорят, что причиной задержек выплат стали "действия недружественных стран", которые конкурируют с российскими проектами в атомной отрасли. РБК пишет, что в госкорпорации сослались на блокировку "существенного объема средств вследствие влияния третьих сторон".