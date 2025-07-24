МАК выяснит причины крушения в Амурской области Ан-24

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование обстоятельств крушения в Амурской области самолёта Ан-24 авиакомпании "Ангара".

Сформирована комиссия по расследованию происшествия. Она приступила к работе, сообщает МАК.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде. По предварительным данным, все находившиеся на борту 42 пассажира (из них пять – дети) и шесть членов экипажа погибли. Комиссию возглавил министр транспорта России Андрей Никитин.

Спасатели обнаружили обломки горящего самолета в густом лесу. Там невозможно приземлится на вертолете, невозможно проехать, поэтому часть спасателей спустится к месту крушения с вертолетов по веревкам.

МЧС создало "горячую линию" в связи с трагедией в Амурской области (8(4162) 53-99-99).