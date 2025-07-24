Обнаружены обломки Ан-24, летевшего в Тынду

Пропавший самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" обнаружен в 15 километрах от Тынды (Амурская область), в которой он должен был приземлиться. "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы сообщает, что обнаружены обломки самолета. Сейчас на место обнаружения направляются поисково-спасательные отряды.

Между тем, транспортная прокуратура сообщила, что Ан-24 пропал с экранов радаров при заходе на второй круг.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту авиапроисшествия с пассажирским самолетом, на борту которого, по предварительным данным, было 46 человек, в том числе 6 человек члены экипажа и 5 пассажиров-детей.

Самолет летел по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында.

"Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц)", - говорится в сообщении СКР.

В мае этого года такой же борт той же авиакомпании при посадке подломил стойку шасси и выкатился за границы ВПП в Иркутской области.