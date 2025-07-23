СМИ сообщили о задержании министра и высокопоставленного чиновника в Челябинской области

В Челябинске задержан глава Минимущества Южного Урала Эльдар Белоусов, сообщили СМИ. Также сообщается о задержании управделами губернатора региона Романа Менжинского. Кроме того, по неподтвержденным данным, у силовиков могут быть вопросы к экс-министру имущества Челябинской области Александру Богашову, который находится в Москве. О следственных действиях с южноуральскими чиновниками сообщили несколько изданий. Так, 74.ру сообщает, что Белоусова задержали прямо у входа в министерство.

Пока не известно, какой процессуальный статус получат чиновники, к которым пришли силовики. Также не известно, фигурантами какого дела они стали – правоохранительные органы пока не комментируют публикации СМИ.

21 июля был задержан по делу о подкупе и хищении гендиректор челябинского банка "Снежинский" Федор Богданчиков. Ущерб банку "Дом.РФ" по этому делу оценивается более чем в 1 млрд руб.