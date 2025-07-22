Совфед рассмотрит закон о поиске экстремистских материалов

Названа дата рассмотрения в Совете Федерации законопроекта о поиске экстремистских материалов через VPN.

"Законопроект, устанавливающий ответственность за нарушения в сфере связи и информации, планируется к рассмотрению Советом Федерации на пленарном заседании 25 июля", - сказал РИА Новости первый зампред конституционного комитета СФ Артём Шейкин.

Сегодня Госдума утвердила штрафы за распространение рекламы VPN. За распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен (речь идёт в том числе о VPN-сервисах), будут штрафовать на 50-80 тыс. руб. Максимальный штраф для юридических лиц будет достигать 500 тыс. руб. Также введена административная ответственность за умышленный поиск (в том числе через VPN) в интернете "и получение доступа к заведомо экстремистским материалам". Штраф составит от 3 до 5 тыс. руб.,