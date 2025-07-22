Опасный для прикамских лесов жук-короед распространился еще на 145 тысяч га

В Пермском крае обнаружены новые очаги распространения опасного вредителя - уссурийского полиграфа. Как сообщили Накануне.RU в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, для борьбы с вредителем введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 145 тысяч гектаров.

Особый режим установлен на территории нескольких лесничеств. В Куединском округе ограничения действуют в Куединском и Ошинском участковых лесничествах, а также на прилегающих территориях возле населенных пунктов: деревень Дойная, Гожан, Верхний Тымбай и сел Большие Кусты, Ошья, Верхняя Сава, Старый Шагирт.

В Суксунском городском округе карантин распространяется на земли Суксунского и Поедугинского лесничеств, включая территории бывших колхозов "Памяти Ленина", "Свердлова", "Торговище", "Ключи" и ТОО "Искра" вблизи села Сыра.

В Сивинском и Карагайском округах особые меры введены в Ново-Михайловском, Фабричном, Сивинском и Карагайском участковых лесничествах, а также на прилегающих землях у сел Екатерининское, Серьгино и деревни Дмитриево.

Введение карантинных зон направлено на локализацию очагов распространения уссурийского полиграфа и предотвращение дальнейшего расселения этого опасного жука-короеда, представляющего серьезную угрозу для лесных массивов Пермского края.