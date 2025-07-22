Назначен и.о. председателя Верховного суда России

Назначен и.о. председателя Верховного суда России. Это случилось после смерти прежней главы ВС.

Постановлением президиума Верховного суда и.о. руководителя стал зампредседателя – глава Судебной коллегии по экономическим спорам, 58-летний Юрий Иваненко, сообщает пресс-служба ВС России.

О смерти 71-летней Ирины Подносовой стало известно сегодня утром. Она заняла кресло председателя ВС в апреле 2024 г. после того, как прежний председатель – Вячеслав Лебедев – скончался в феврале того же года. До этого Подносова занимала пост зампреда Верховного суда - председателя судебной коллегии по экономическим спорам (бывший Верховный арбитражный суд).