В Пермском крае пьяный водитель устроил смертельное ДТП с подростками

Следственный отдел по городу Краснокамск СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело в связи с ДТП, в результате которого погиб подросток.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, дело расследуется по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности).

По данным следствия, утром 20 июля 2025 года на автодороге между селом Стряпунята и деревней Ананичи Краснокамского округа пьяный водитель потерял управление автомобилем. Машина съехала с дороги и врезалась в препятствие. В результате аварии погиб пассажир 2011 года рождения. Еще трое несовершеннолетних, включая подростков 15 и 16 лет, получили травмы различной степени тяжести.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ. Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.

Следователи провели осмотр места происшествия и автомобиля, назначили необходимые экспертизы, а также опрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.