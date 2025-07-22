На Урале прекратили дело должника по алиментам после его награды на СВО

На Среднем Урале прекращено уголовное преследование должника по алиментам – его наградили государственной наградой за участие в СВО.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, находящийся в зоне СВО должник по алиментам из Верхней Пышмы получил награду "Орден Мужества" за проявленный героизм. На фронт мужчина отправился в 2024 году, заключив контракт с Министерством обороны. Это произошло после возбуждения против него уголовного дела по статье 157 УК РФ "Неуплата алиментов": уралец накопил внушительный долг.

Командир войсковой части ходатайствовал об освобождении его от уголовной ответственности. В итоге уголовное преследование в отношении мужчины было прекращено. Кроме этого, с его денежного довольствия ежемесячно перечисляются алименты для несовершеннолетнего ребенка.

Ранее сообщалось, что общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов полноценно заработает уже в этом году.