Вейпы повышают риски развития кариеса

Курение электронных сигарет оказывает негативное влияние на полость рта и может вызвать кариес.

Как сообщил врач-стоматолог-хирург, пародонтолог Денис Моисеев, пропиленгликоль и глицерин в аэрозоле создают пленку на зубах и слизистой, которая является питательной средой для патогенных бактерий. Это приводит к резкому увеличению количества бактерий, вызывающих кариес и пародонтит.

Химические компоненты аэрозоля вызывают хроническое раздражение слизистой, что грозит пагубными последствиями в полости рта, включая разрушение связочного аппарата зуба и костной ткани. Эксперт рекомендовал при первых симптомах заболевания полости рта и зубов обращаться к специалистам, сообщают "Известия".

Ранее Минздрав России предупредил о новой болезни, которую провоцируют вейпы и электронные сигареты. EVALI — острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет.