Предложено ввести новые штрафы за несообщение в "112" о бездомных животных

Рабочая группа Госдумы по обращению с бездомными животными разработала проект закона, в случае приятия которого для россиян будет введена административная ответственность, если они не сообщили в органы власти, что на их территории гуляют бродячие псы.

Согласно документу, граждане обязаны обратиться в уполномоченные органы, если обнаружат, что на территории, которая находится в их собственности или пользовании, находятся животные без владельцев. Россияне также обязаны предоставить доступ на свою территорию представителям организаций, которые занимаются отловом бездомных животных.

В противном случае владельцам или пользователям территорий будет грозить штраф: от 3 до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 5 до 15 тыс. — для должностных и от 30 до 50 тыс. рублей для юридических.

Инициатива разработана в дополнении к уже внесенному в Думу законопроекту об экстренной службе "112", куда граждане должны сообщать об инцидентах с бродячими животными. Об этом заявила депутат и глава рабочей группы Нина Останина. По ее словам, если бездомная собака покусала ребенка или изгадила детскую площадку, то руководитель ТСЖ который до этого никуда не сообщил, понесет ответственность, сообщают "Известия".

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая считает, что нужно закрепить в законодательстве принцип приоритета жизни и здоровья человека над животными. Предложение было сделано при обсуждении законопроекта о чипировании собак.