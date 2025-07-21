"Атомстройкомплекс" выполнит все поручения Паслера по стройке на Раевского

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетил стройплощадку новой очереди ЖК "Авангард" на улице Раевского в Екатеринбурге, где около котлована начал проседать грунт.

Глава региона поручил застройщику в ближайшее время наладить коммуникацию с жильцами и выполнить все обязательства, данные в начале застройки квартала. Это дальнейшее благоустройство жилой зоны, строительство парковочного пространства и спортивной площадки, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Отметим, что в настоящее время с привлечением специалистов Архитектурно-строительного центра УрФУ повторно изучается проектная документация, также организовано обследование территории. До получения результатов обследования строительные работы будут приостановлены. РБК уточняет, ссылаясь на слова вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова, что результаты независимой экспертизы, которая должна оценить проектные решения, в том числе по фундаментам и сваям, будут готовы в течение 2-3 недель.

Компания "Атомстройкомплекс", которая ведет застройку этого участка, пообещала принять меры, чтобы обеспечить безопасность жителей дома.

"Комфорт и безопасность жителей – наш приоритет. На протяжении 14 лет "Атомстройкомплекс" занимается развитием застроенной территории в районе ул. Раевского – Ирбитской. За это время расселено более 15 тыс. кв. метров ветхого и аварийного жилья, на его месте возводятся современные кварталы с закрытыми дворами, предприятиями торговли и сферы услуг на первых этажах, появляются новые точки притяжения для жителей района. При разработке котлована строящегося дома произошло самоуплотнение грунта вблизи ограждения котлована, что повлекло нарушение покрытий благоустройства соседнего дома. Строительные работы были остановлены, оперативно разработан и реализован комплекс мер по установлению причины нарушения благоустройства и укреплению откосов котлована путем обратной засыпки, произведены все предусмотренные законом мероприятия, в том числе, привлечена независимая экспертная организация, проводится комплекс дополнительных инженерных изысканий. Сейчас ситуация на строительной площадке штатная, проводимый постоянно геодезический мониторинг показывает отсутствие каких-либо изменений шпунтового ограждения. Также ведется постоянный мониторинг строительных конструкций жилого дома по ул. Раевского, 4 и прилегающей территории. Однако до получения положительного заключения независимой экспертной организации и разрешения администрации города будут производиться только работы по возведению подпорной стенки по периметру котлована. Как только разрешение будет получено, мы возобновим строительство, чтобы ввести дом в срок и выполнить обязательства перед дольщиками в полном объеме. Мы также готовы приступить к восстановлению нарушенного благоустройства сразу после получения доступа на территорию дома и разрешения от УК на данные работы".