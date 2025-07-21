На Украине могут появиться мобильные военкоматы

В Верховной Раде Украины предложили сделать военкоматы мобильными. Так считает депутат Федор Вениславский. По его словам, в законе не предусмотрено, что ТЦК (военкоматы) должны находиться в четко определенных местах, учитывая целенаправленные удары.

"Думаю, что мобильные ТЦК на уровне нормативно-правовых актов могут быть согласованы или кабмином, или командованием ВСУ, имеют право на существование", - приводит РИА Новости слова Вениславского, сказанные на брифинге, который проводил Media Center Ukraine.

Иных деталей он не привёл.