В Тюмени открылся "портал в Москву" — мультимедийная инсталляция для виртуального путешествия

В Тюмени открылся "портал в Москву" — мультимедийная инсталляция для виртуального путешествия, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Москвой и Тюменской областью и будет доступен на пешеходной улице Дзержинского до 20 августа ежедневно с 14.00 до 23.00. Любой желающий может зайти в "портал", пройти сканирование и получить нейроролик — прогулку по Москве от первого лица. Готовое видео можно скачать по QR-коду.

Виртуальный маршрут включает знаковые места столицы: колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, маркет "Сделано в Москве" на Болотной площади, залы Третьяковской галереи, березовую рощу Дома культуры ГЭС-2. Цифровая проекция каждого гостя будет транслироваться в реальном времени на ВДНХ: москвичи и туристы смогут увидеть "приветы" из Тюмени и других городов на специальной конструкции с пятью экранами.

Это отличная возможность, прогуливаясь по нашему городу, познакомиться с достопримечательностями Москвы и передать горячий сибирский привет столице. Сегодня у нас с Москвой крепкие связи: коллеги проводят у нас бизнес-миссии, размещают мобильные туристско-информационные центры, а мы активно участвуем в туристических мероприятиях столицы", - заявил директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

В "портале" можно не только создать оригинальный контент для соцсетей, но и спланировать реальное путешествие в Москву через цифровой сервис RUSSPASS: подобрать билеты, забронировать отель, выбрать экскурсию с аттестованным гидом и изучить программу масштабного проекта "Лето в Москве".