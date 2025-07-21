В Сибири осуждён пособник террористов из "Крокуса"

Второй Восточный окружной военный суд огласил приговор Баходурджону Ахмадалиеву. Ему вменяли подготовку к теракту.

Ахмадалиев незаконно приобрел самодельное взрывное устройство, состоящее из осколочной гранаты, снаряженной взрывчатым веществом и взрывателем, и незаконно его хранил. Он же приобрел билеты в интернете для Далерджона Мирзоева и ещё одного участника теракта к "Крокусе".

Приговор суда – 14 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трёх лет в тюрьме и штраф в размере 50 тыс. руб. Приговор в силу не вступил, сообщается в группе "ВКонтакте" судов общей юрисдикции Москвы.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 г. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения.

5 февраля 2025 г. стало известно, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле" завершено. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1,7 тыс. человек, 800 из которых – свидетели. Арестованы 20 фигурантов – четверо исполнителей и 16 соучастников. Некоторые из них – уроженцы Таджикистана.