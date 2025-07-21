Свердловский облсуд отказал в УДО экс-судье Арбитражного суда

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении из колонии экс-судье Арбитражного суда региона Олегу Гаврюшину.

Напомним, в мае Тавдинский районный суд отказал Гаврюшину в УДО. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, тот обжаловал постановление в вышестоящей инстанции. Заслушав доводы жалобы, а также мнения сторон, областной суд оставил постановление без изменений. Олег Гаврюшин продолжит отбывать наказание в колонии.

Ранее сообщалось, что Гаврюшин пытался получить взятку в 14 млн рублей за принятие судебного решения в пользу АО "Проектно-изыскательский институт ГЕО" по находящемуся у него в производстве делу. Было установлено, что посредником в получении денег выступил его сын Андрей Гаврюшин, ранее приговоренный за это к 7,5 годам строгого режима.

В декабре 2019 года Олега Гаврюшина приговорили к 8 годам строгого режима с лишением права занимать должности в судебной системе и государственных правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет. Также мужчине назначили штраф в 14 млн рублей. Кроме этого, автомобиль Гаврюшина-старшего арестовали до полной выплаты штрафа.