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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Экс-судья свердловского арбитража получил 8 лет "строгача" за попытку взятки

В Екатеринбурге вынесли приговор экс-судье Арбитражного суда Свердловской области Олегу Гаврюшину. Его признали виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере и отправили в колонию.
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Как показало расследование, Гаврюшин пытался получить взятку в 14 млн рублей за принятие судебного решения в пользу АО "Проектно-изыскательский институт ГЕО" по находящемуся у него в производстве делу. Было установлено, что посредником в получении денег выступил его сын - Андрей Гаврюшин, ранее приговоренный за это к 7,5 годам строгого режима.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, самого Олега Гаврюшина приговорили к 8 годам в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в судебной системе и государственных правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет.

Также мужчине назначен штраф в размере 14 млн рублей. Кроме этого, личный автомобиль Гаврюшина-старшего арестован до полной выплаты штрафа.

Как отметили в облсуде, приговор может быть обжалован в установленном порядке.

Видео предоставлено Свердловским областным судом

Напомним, Олега Гаврюшина задержали сотрудники ФСБ в мае прошлого года - сразу после получения им взятки. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, в связи с необходимостью соблюдения длительной процедуры получения разрешения Высшей квалификационной коллегии судей РФ на возбуждение дела в отношении судьи федерального арбитражного суда уголовное дело в отношении Гаврюшина было возбуждено лишь в июне 2019 года. Однако следствием в кратчайшие сроки по нему была собрана достаточная доказательственная база.

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Экс-судья свердловского арбитража получил 8 лет "строгача" за попытку взятки

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Теги: взятка, судья, приговор



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