02 Июля 2025
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Фото: азербайджанское информационное агентство &quot;Азери-Пресс&quot;

Посольство России сообщило о физическом насилии в отношении россиян в Азербайджане

За последние сутки в посольство России в Азербайджане поступило множество обращений от российских граждан, которые сообщали о визитах людей в штатском и проверках документов. Некоторые обратившиеся жаловались на физического насилие по отношению к ним и членам их семей. Об этом заявили в посольстве России в Баку.

"Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы", — рассказали представители российской дипмиссии в telegram-канале.

В посольстве призвали находящихся на территории Азербайджана россиян сообщать обо всех подобных случаях по телефону экстренной связи посольства: +994 50 270 26 59.

Ранее сообщалось, что россиян, задержанных в Баку, привезли в суд избитыми. Среди них — сотрудники RT, а также двое российских айтишников: сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев и разработчик Дмитрий Безуглый. Также стало известно, что в числе задержанных — турист из России Александр Вайсеро, приехавший в Баку из Екатеринбурга во время отпуска, и Сергей Софронов, который переехал в Азербайджан на ПМЖ после начала СВО в 2022 году. Россиян обвинили в транзите наркотиков из Ирана, их распространении через интернет, а также в киберпреступлениях.

До этого сообщалось о задержании в Баку семи сотрудников агентства, входящего в государственный российский холдинг МИА "Россия сегодня".

В МИД РФ заявили, что Азербайджан пока не предоставил возможности консульского посещения арестованных граждан России, в том числе и журналистов.

Теги: посольство, Азербайджан, насилие


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