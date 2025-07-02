ВС РФ не стал пересматривать спор о правах на песни "Руки Вверх"

Верховный суд РФ отказался пересматривать спор певца Сергея Жукова и продюсеров о правах на песни группы "Руки вверх". Об этом пишет РИА Новости.

В 2023 году Сергей Жуков и один из продюсеров Алексей Потехин подали иск в Симоновский районный суд Москвы. Они требовали признать недействительными договор о передаче исключительных прав на фонограммы и соглашение о предоставлении эксклюзивной лицензии на их использование.

В качестве ответчиков выступили продюсер Андрей Маликов и компания "Издательство ДЖЕМ", которой тот уступил исключительные права на песни. Однако суд решил, что договоры заключены были, исполнялись и их не оспаривали.

В 2024 году солист "Руки вверх!" Сергей Жуков обратился в Следственный комитет РФ и Верховный суд после блокировки фильма, посвященного группе.

Ранее стало известно, что фильм "Руки вверх!" больше нельзя будет посмотреть на он-лайн платформах из-за судебного спора между правообладателями. В частности, его удалят по требованию Роскомнадзора с Кинопоиска, Start, IVI и Premier. На фонограммы песен претендует музыкальный продюсер Андрей Черкасов.

По словам Жукова, Черкасов много лет пытается оспорить права на творчество коллектива, но он никогда не имел отношение к записи хитов "Руки вверх".