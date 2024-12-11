Солист "Руки вверх!" обратился в СК и Верховный суд после блокировки фильма о группе

Солист "Руки вверх!" Сергей Жуков обратился в Следственный комитет РФ и Верховный суд после блокировки фильма, посвященного группе.

Ранее стало известно, что фильм "Руки вверх!" больше нельзя будет посмотреть на он-лайн платформах из-за судебного спора между правообладателями. В частности, его удалят по требованию Роскомнадзора с Кинопоиска, Start, IVI и Premier. На фонограммы песен претендует музыкальный продюсер Андрей Черкасов.

По словам Жукова, Черкасов много лет пытается оспорить права на творчество коллектива, но он никогда не имел отношение к записи хитов "Руки вверх".

"У него на руках лишь крайне странный документ о передаче прав на фонограммы, подписанный нашим бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году. На тот момент Маликов уже семь лет не был нашим продюсером, и никаких оснований для передачи прав у него не было", - заявил Жуков ТАСС.

Солист подал в арбитражный суд иски о признании прав на произведения группы к Черкасову. Председателя СК Александра Бастрыкина и председателя ВС Ирину Подносову Жуков просит оказать содействие в судебных спорах.

28 ноября на сайте Кинопоиска сообщалось, что вышел музыкальный фильм о возникновении и взлете группы "Руки Вверх!", снятый казахским режиссером Аскаром Узабаевым. Отмечалось, что сценаристы фильма Сергей Калужанов и Михаил Погосов использовали для работы предоставленные Жуковым дневники.