Мигранты из Средней Азии скупают дома в деревнях, заявили в СПЧ

В одном из небольших городов Тверской области на глазах становится все больше выходцев из Средней Азии. Об этом пишет член СПЧ Кирилл Кабанов.

В этот город он приезжает уже более 20 лет, и такого там никогда не было. За достаточно короткий промежуток времени мигрантов из Средней Азии стало достаточно много. И они приезжают туда не работать, так как там нет больших строек, заводов или служб доставки. Они переезжают туда жить. Купить дом или квартиру можно дешево, а в деревнях можно "регистрироваться хоть целыми кишлаками". В интернете даже было обращение к своим землякам одного из мигрантов, который призвал их переезжать, скупать землю, разводить баранов и строить "маленькую Киргизию".

Появилось также много женщин в национальных среднеазиатских одеждах.

"Но главное, как мне рассказали местные жители, эти приезжие, которых становится все больше, не особенно хотят общаться с коренным населением, принимать наши правила поведения и уже начинают активно формировать свое закрытое сообщество по национально-религиозному признаку", - написал Кабанов.

Помимо миграционной политики, одной их причин этого процесса является то, что в 2020 году произошел демографический перелом: в странах Средней Азии рождаемость превысила российскую. То есть в них рождается больше детей, чем в России. Так, в 2024 году в них родилось 1,9 млн детей против 1,2 млн в России. Половина родившихся детей приходится на Узбекистан. Эти цифры свидетельствуют о том, что демографические давление не только продолжится, но и усилится. Рождаемость в России становится одним из главных факторов национальной безопасности, а низкая рождаемость среди россиян - угрозой.